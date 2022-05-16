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KOCAELİ

‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi (23) yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar (23) çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip ‘Titanik pozu’ vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
‘Titanik pozu’ ölüme götürdü
‘Titanik pozu’ ölüme götürdü.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi’nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ile kız arkadaşı Mine Dinar, iskelede alkol alıp, oltayla balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren ikili denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler, Mine'ye olta sopasını uzattı. Sopaya tutunan genç kız sudan çıkarken, erkek arkadaşı Furkan gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mine Dinar, ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı.


‘DENGEMİZİ KAYBETTİK'


Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirilen ve sağlık durumu iyi olan Mine Dinar’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Mine Dinar'ın, alkol aldıktan sonra erkek arkadaşı Furkan Çiftçi ile, ‘Titanik pozu’ vermek için iskelede bulunan zincirlerin arkasına geçtiklerini ve dengelerini kaybederek denize düştüklerini söylediği öğrenildi.

Furkan Çiftçi’nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Düzce’ye gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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