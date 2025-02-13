Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacağım

ABD Bölge Mahkemesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesine yönelik açıklama yaptı. Yazar Eylem Tok, trafik kazasında Oğuz Murat Aci’yi öldüren ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı. ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi, tutuklu anne ve oğlunun Türkiye'ye iadesine karar verildiğini doğrulayan detaylı bir açıklamada bulundu. ABD hükümeti tarafından 7 gün içinde iade sertifikası hazırlanacağı, bunun da ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği bilgisi verildi. Bakanlığın konuyu, Tok ve oğlunun Türkiye’ye teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlaması bekleniyor.