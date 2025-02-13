Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacağım

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok kaçtıkları ABD’den Türkiye’ye iade edilecek. Acılı baba Özer Aci, “Dört gözle bekliyorum, onları havalimanında karşılayacağım” dedi.
ABD Bölge Mahkemesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesine yönelik açıklama yaptı. Yazar Eylem Tok, trafik kazasında Oğuz Murat Aci’yi öldüren ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı. ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi, tutuklu anne ve oğlunun Türkiye'ye iadesine karar verildiğini doğrulayan detaylı bir açıklamada bulundu. ABD hükümeti tarafından 7 gün içinde iade sertifikası hazırlanacağı, bunun da ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği bilgisi verildi. Bakanlığın konuyu, Tok ve oğlunun Türkiye’ye teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlaması bekleniyor.
İade kararı Aci ailesinde sevince neden oldu. İade kararından sonra oğlunun mezarını ziyaret eden baba Özer Aci, “Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu. Milyon dolarlar harcayıp oradan oraya kaçtılar. Ellerine ne geçti? Adaletten kaçılmayacağını anladılar. Gelmelerini dört gözle bekliyorum, onları havalimanında karşılayacağım” dedi.