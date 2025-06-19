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Tokat'ta haşerelere geçit yok

Tokat'ta haşerelere geçit yok

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Gece yapılan bu uygulamalar, hem daha etkili sonuç alınmasını sağlıyor hem de halkın günlük yaşamını etkilemeden gerçekleştiriliyor.
Gece yapılan bu uygulamalar, hem daha etkili sonuç alınmasını sağlıyor hem de halkın günlük yaşamını etkilemeden gerçekleştiriliyor.

Tokat Belediyesi, yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı kent genelinde gece ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını koruyor. Tokat Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı kentin dört bir yanında yoğun ilaçlama çalışmaları başlattı. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun, kezbi ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama yapıyor.


KENT GENELİNDE SİSTEMATİK MÜCADELE

Ekipler; park, bahçe, cadde, sokak, su birikintisi olan alanlar, dere yatakları ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm riskli bölgeleri belirli periyotlarla ilaçlıyor.


#Tokat
#haşere
#ilaçlama
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