Tokat'ta haşerelere geçit yok

Tokat Belediyesi, yaz aylarında artan haşere ve kene tehdidine karşı kent genelinde gece ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını koruyor. Tokat Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı kentin dört bir yanında yoğun ilaçlama çalışmaları başlattı. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun, kezbi ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama yapıyor.