Tapinoma karıncası Avrupa'yı istila ediyor

Akdeniz bölgesine özgü olan tapinoma magnum karınca türü, Avrupa'da kolonileşmeye başladı. Bu tür karınca, hızla yayılarak orta ve kuzey Avrupa'daki birçok ülkeyi istila ederek altyapılarına büyük zarar verdiği biliniyor. Tapinoma magnum adı verilen tür, Cezayir, Fas, Tunus, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde yaşıyor. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'ye de hızla yayılan bu türün, Manş Denizi'ni geçerek Britanya'ya ulaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.





YAPISAL SORUNLARA NEDEN OLABİLİRLER

Karıncalar yolların altında tüneller kazıyor ve elektrik kablolarını ısırarak elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oluyor. Yunan gazetesi Naftemporiki’nde yer alan habere göre İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) Direktörü Niall Gallagher, bunun gibi türlerde her zaman bir tehlike olduğunu belirterek “Her istilacı tür gibi Tapinoma Magnum da buraya yerleşirse bir baş belası haline gelebilir. Büyük koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler” ifadelerini kullandı.





KUZEY AVRUPA’YA DA ULAŞABİLİR

Tapinoma Magnum, “yorulmak bilmeyen genişleme azmi” nedeniyle 60 dönümlük alana ulaşan 20 milyon karıncadan oluşan süper koloniler oluşturuyor. Esas olarak bitkiler yoluyla yayılsa da iklim değişikliği de bu karıncaların kuzey bölgelerine göçünde rol oynayabilir. Son yıllarda Büyük Britanya'da olduğu gibi Kuzey Avrupa'nın bazı bölgelerinde kışların daha ılık geçmesi ve yazların daha uzun sürmesi, diğer bölgeleri istila eden birçok türde olduğu gibi Tapinoma Magnum'un da kolonileşmesini daha olası hale getirebilir.



