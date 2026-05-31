Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat’ta taşkın riski nedeniyle bir okul ile bir köyde eğitime ara verildi

Tokat’ta taşkın riski nedeniyle bir okul ile bir köyde eğitime ara verildi

00:1731/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Taşkın riski bulunan bölgelerde tedbirler sürdürülüyor.
Taşkın riski bulunan bölgelerde tedbirler sürdürülüyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokul ile bir köyde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi. Valilik, bazı mahalle ve köylerde tahliye tedbirlerinin kaldırıldığını açıklarken, riskin sürdüğü bölgelerde tedbirlerin devam edeceğini bildirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, "Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmında tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köylerinde ise tahliye tedbirleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Erbaa ilçesinde de Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile organize sanayi içinde bulunan kesme çiçek sera alanı için tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pazar ilçesinde de Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgede bulunan üç hayvancılık işletmesi haricinde tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi, Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde ise tahliye tedbirlerinin devamına karar verilmiştir." bilgisi verildi.



#taşkın
#Tokat
#Turhal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?