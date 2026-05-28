Tokat’ta ırmağa giren 2 genç akıntıya kapılarak kayboldu

17:2928/05/2026, Perşembe
IHA
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen 2 arkadaş dalgalı sularda kayboldu.

Acı olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Park Vadi üzerinde bulunan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Kelkit Çayı içindeki adada bekleyen ve suyun yükselmesi nedeniyle karşıya geçmek isteyen İlker Parlak (20) ile Oğuz Kale (23) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kelkit Çayı’nda kaybolan 2 arkadaşı bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



