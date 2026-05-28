Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de 66 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 66 düzensiz göçmen yakalandı

16:0628/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İzmir
İzmir

İzmir’in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesi açıklarında 26 Mayıs saat 01.10 sıralarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen TCSG-30 ve KB-89 borda numaralı botlar tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün sabaha karşı saat 05.15 sıralarında ise Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen TCSG-907 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

12 ülkeden 66 kişi

İki ayrı operasyonda yakalanıp karaya çıkartılan 17’si Sudan, 13’ü Yemen, 9’u Çad, 7’si Senegal, 4’ü Sierra Leone, 4’ü Afganistan, 3’ü Kongo, 2’si Irak, 2’si Somali, 2’si Etiyopya, 2’si Liberya ve 1’i Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 66 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#İzmir
#düzensiz göçmen
#İl Göç İdaresi Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli maçlar ne zaman? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maç tarihi saatleri ve hazırlık maçı takvimi