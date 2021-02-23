Ton balığı üretim tesisinde iğrenç görüntüler: Çıplak elle paketlediler

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bir ton balığı üretim firmasında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Bir sosyal medya fenomeni, ton balıklarının paketleme aşamasını görüntüledi ve o anların videosunu hesabında paylaştı.

Ellerinde eldiven yok

Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını paketledikleri görüldü.

Ürün içerik beyanında salamura yazmıyor

Ayrıca görüntülerdeki dialog da oldukça ilginç. Çünkü videoyu çeken kişi, "Burada ne koyuyorsunuz, zeyinyağı ve tuz mu?" diye sorduğunda çalışan, "Salamura, su ve zeytinyağı" şeklinde cevaplıyor. Ancak ürün içeriğinde salamura suyu yazmadığı, içerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz olduğu belirtiliyor.

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"Demek ki el değiyormuş"

Binlerce kez paylaşılan görüntüler sonrası sosyal medyada kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Firmaların övünçle kullandığı"El değmeden üretilmiştir" sloganlarına atıfta bulunarak, "Demek ki el değiyormuş" yorumları yapıldı.

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