Gündem Ton balığı üretim tesisinde iğrenç görüntüler Çıplak elle paketlediler
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Ton balığı üretim tesisinde iğrenç görüntüler: Çıplak elle paketlediler

Bir ton balığı üretim firmasında elle dolum yapıldığı anlara ilişkin görüntüler, bir influencer tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Çalışanların çıplak elleriyle paketleme yaptığı anlara ait video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Hani el değmeden hazırlanıyordur" diyerek firmaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Videoda eldiven takılmadığı, paketlemenin çıplak elle yapıldığı görülüyor.
Videoda eldiven takılmadığı, paketlemenin çıplak elle yapıldığı görülüyor.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bir ton balığı üretim firmasında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Bir sosyal medya fenomeni, ton balıklarının paketleme aşamasını görüntüledi ve o anların videosunu hesabında paylaştı.

Ellerinde eldiven yok

Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını paketledikleri görüldü.

Ürün içerik beyanında salamura yazmıyor

Ayrıca görüntülerdeki dialog da oldukça ilginç. Çünkü videoyu çeken kişi, "Burada ne koyuyorsunuz, zeyinyağı ve tuz mu?" diye sorduğunda çalışan, "Salamura, su ve zeytinyağı" şeklinde cevaplıyor. Ancak ürün içeriğinde salamura suyu yazmadığı, içerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz olduğu belirtiliyor.

"Demek ki el değiyormuş"

Binlerce kez paylaşılan görüntüler sonrası sosyal medyada kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Firmaların övünçle kullandığı"El değmeden üretilmiştir" sloganlarına atıfta bulunarak, "Demek ki el değiyormuş" yorumları yapıldı.

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Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.


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