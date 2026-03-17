Toplumsal talepler üzerine Şam'da alkol satışı yasaklandı

Şam Belediyesi, alkol satışı yasağının "toplumdan gelen sayısız şikayet üzerine kamu ahlakının zedelenmemesi amacıyla" alındığını belirtti.
Vatandaşlardan gelen yoğun tepki ve şikayetleri dikkate alan Şam Belediyesi, ilçe genelinde üç Hristiyan mahallesi dışında alkol satışını yasakladı. İbadethane, okul, mezarlık ve hükümet binaları yakınlarında da satış yapılamayacak.
Şam Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler sonucu düğmeye bastı. Başkent sınırları içerisinde alkol satışına karşı kısıtlamalar getiren bir karar yayımladı.
Vatandaş istedi belediye harekete geçti
Kararın alınmasında
toplumsal taleplerin belirleyici olduğu
vurgulandı. Şam Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada, söz konusu yasağın "toplumdan gelen sayısız şikayet ve istek üzerine" hayata geçirildiği belirtildi.
Hristiyan mahallelerde kontrollü serbestlik var
Yeni düzenlemeyle birlikte alkol satışına sadece belirli bölgelerde izin verilecek. Alkollü içecekler yalnızca
Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki semtlerinde satılabilecek.
Ancak bu semtlerde de sadece ticari bina ruhsatıyla özel olarak bu amaçla kurulan işletmeler alkol satabilecek ve
satışlar sadece 'kapalı şişede' gerçekleştirilecek.
İşletme içerisinde kadeh veya bardakla açık alkol sunumu yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu kurala uymayarak yasağı delen tüm işletmeler tespit edildiği takdirde kapatılacak.
İbadethanelere ve okullara yaklaşamayacaklar
Toplumsal hassasiyetlerin en üst düzeyde gözetildiği kararda, "mesafe" şartı da getirildi. Kapalı şişede satış yapmasına izin verilen sınırlı sayıdaki işletmelerin;
cami, kilise, okul ve mezarlıklara en az 75 metre uzaklıkta
olması zorunlu kılındı. Ayrıca bu mekanlar,
hükümet binalarına da en az 20 metre mesafede
bulunmak zorunda.
