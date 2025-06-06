Toprağın diliyle konuşalım

Sıfır Atık Vakfı, her türlü atığın, bilinçsiz su ve elektrik tüketiminin çevreye verdiği zararlara dikkati çekmek amacıyla "Farkında mısın?" kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve çevre kirliliği konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Sıfır Atık Vakfınca "Farkında mısın?" kampanyası başlatıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırlanan kampanya kapsamında ülke genelinde şehirlerin farklı noktalarında bulunan bilboardlara, led ekranlara ve reklam panolarına, gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlara dikkat çekilen görseller yerleştirildi. Görsellerde, "Farkında mısın? Atık değil, alışkanlık kirletiyor", "Farkında mısın? Attığın her şey sana döner", "Farkında mısın? Balıklar değil, atıklar çoğalıyor", "Farkında mısın? Gereksiz olan, geleceği tehdit eder", "Farkında mısın? Kağıt bir çöp değil, ağaçtır", "Farkında mısın? Moda geçer, tahribat kalır" ve "Su akar ama sonsuz değil" gibi vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırıcı cümlelere yer verildi. Ayrıca, kampanyaya dair hazırlanan kamu spotu, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmaya başladı.