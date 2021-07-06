Gündem Tosuncukun Giresunda dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı
GİRESUN

'Tosuncuk'un Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Tosuncukun Giresunda dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı
Mehmet Aydın’ın dere yatağına kaçak yaptırdığı 2 katlı ahşap villa.

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.
DHA
‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı
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Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
DHA
Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Tosuncuk'un ifadesinin alınmasına başlandı
GÜNDEM
Tosuncuk'un ifadesinin alınmasına başlandı

Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı bildirildi.

Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı bildirildi.
DHA
Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı bildirildi.

Aydınlar'da ‘Tosuncuk’ ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

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