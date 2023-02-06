Trabzon depremzedeleri misafir etmeye hazır

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ustaoğlu, merkezin, depremzedelerin yaralarının sarılması adına kurulduğunu söyledi.

Yardımların bu merkezde toplandığını dile getiren Ustaoğlu, "Trabzon olarak afetin olduğu ilk saatlerden itibaren bölgeye başta iş makineleri ve personel olmak üzere nakillerimizi ilk etapta gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, Trabzon'dan 300'ün üzerinde personelin de bölgeye hareket ettiğini vurgulayarak, enkaz altında bulunan vatandaşların bir an önce kurtarılmasına yönelik ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını kaydetti.





"Vatandaşlarımız bize ulaşarak depremden etkilenen vatandaşları misafir etmek istediklerini bildiriyorlar"





Depremzedelerin Trabzon'da misafir edilmesi için de girişimlerde bulunacaklarına işaret eden Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu ve kuruluşlarımıza ait misafirhanelerimizin, yurtlarımızın ve Kuran kurslarımızın bilgilerini çıkartarak, depremzede vatandaşların yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da bize ulaşarak, özel apartlarında ve otellerinde depremden etkilenen vatandaşları misafir etmek istediklerini bildiriyorlar. Biz de onların listelerini yapıp, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne göndereceğiz. Şehrimize gelecek olan misafirlerimizi ilimizde ağırlamaya hazırız."

Ustaoğlu, Trabzon'da deprem olacağına yönelik sosyal medyada bilgi kirliliğinin yaşandığına da değinerek, Trabzon ile ilgili herhangi bir riskin söz konusu olmadığını ifade etti.



