Trabzon-Gümüşhane arası 1 saate düşecek

Karadeniz kıyısındaki kentler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu bağlayarak tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan kara yolu çalışmaları devam ediyor. Yarın (çarşamba) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Zigana Tüneli, Karadeniz'i bölgenin lojistik merkezi haline getirecek. Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 29 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Orta Doğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergâh olacak. 1,5 saati bulan Trabzon ile Gümüşhane arası mesafe, Zigana Tüneli sayesinde 1 saate düşecek.

İNŞAAT TÜRK MÜHENDİSLERE AİT

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı Türk mühendisler tarafından yürütülen Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak. Trabzon-Gümüşhane Karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL tasarruf sağlanacak. Dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısalacak. Aynı zamanda

Yeni Zigana Tüneli, en büyük kapalı geçit olacak.

KAZA RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Tünel ile karbon salımı 18 bin ton düşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. 100 kilometre olan güzergâh 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Bunun yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin önüne geçilecek.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA DİKEY ŞAFT

Türkiye’de ilk defa kara yolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli’nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde bir temiz bir de kirli hava olmak üzere toplam 6 doğal havalandırma şaft yapısı yer alıyor. Tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 tane 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Tünelin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı’na daha da yaklaşacak. Trabzon Limanı'nın kapasitesinin artırılarak ‘uluslararası lojistik merkezine’ dönüştürülmesiyle birlikte, bölgenin ekonomik cazibesi de yükselecek. Karadeniz, İran ve Orta Doğu bölgelerindeki tarım, enerji, endüstriyel ürünler ve hayvancılık gibi ticari çalışmalar için tünel önemli bir yükü sırtlayacak.

Ovit’i tahtından indirecek

Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren 1.702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli, yerini Yeni Zigana Tüneli’ne bırakacak. Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan ve 14.3 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, Yeni Zigana Tüneli’nin hizmete açılması ile tahtından inecek.

Sürücüler sabırsızlıkla bekliyor

32 yıldır TIR ile yük taşıyan Diyarbakırlı Ali Tek, “Zigana Tüneli’nin açılmasına çok seviniyoruz. Bu rampaları inmek, çıkmak zor oluyor. Kış aylarında zorluk çekiyorduk” dedi. İbrahim Nuh isimli vatandaş ise, “Yeni tünelin yapılması ekonomi ve zaman kazancı açısından daha iyi olacak. Avrupa’nın en uzun tüneli olması ülkemiz açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu

Dünyaya tanıtacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’nin dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “Proje, yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek” diye konuştu.







