Gündem Trabzonda 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu İncelemeye alındı
TRABZON

Trabzon haberleri: Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu: İncelemeye alındı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından el konulan iskelette yapılacak incelemeyle hayvanın türü belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.
Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

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Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

Mahalleli, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti.

'Böyle bir şey ilk kez gördük'

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz."
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı.
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