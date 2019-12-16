Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu: İncelemeye alındı

Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

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Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

Mahalleli, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti.

'Böyle bir şey ilk kez gördük'

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: