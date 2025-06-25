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Trabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü

Trabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü

14:2525/06/2025, Çarşamba
AA
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Alaattin Uzuntürk'ün tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.
Alaattin Uzuntürk'ün tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

Trabzon'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.

Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından kaldırıldığı Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.


KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk hayatını kaybetti.




#Gümüşhane
#Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi
#KKKA hastalığı
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