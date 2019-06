Trabzon'da sel felaketinde can kayıpları var

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.

Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.

Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişiye ulaşılamadığı öğrenildi.

İhbar gelen Çamlıktepe Mahallesi ve çevresinde, AFAD ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Selin vurduğu ilçede, kayıp sayının artmasından endişe ediliyor.

Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vali Ustaoğlu olay yerinde

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sel afetinden ötürü "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ustaoğlu, saat 14.00 sularında Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış meydana geldiğini belirtti.

Bu yağış sonucu oluşan sel felaketinde, ilk bilgilere göre 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii kara yoluyla ulaşım noktasında şu an henüz olay yerine ulaşamadık ama olay yerinde oturan gerek köy muhtarımızla gerek köyde oturan başka vatandaşlarımızla telefon irtibatlarımızı kurduk. Muhtarımız da az önce ifade ettiğim ev ve iş yerlerinin yıkıldığını söylüyor ama içerisinde oturan vatandaşlarımızla ilgili çok net bilgi yok çünkü biz sabahtan beri uyarıyorduk vatandaşlarımızı, 'Bugün yoğun yağmur bekleniyor, herkes dere yataklarından uzak dursun.' diye. O konuda tam bilgiyi alamadık ama şu an bizim sadece 1 vatandaşımızın cesedine ulaşıldı, bunun dışında kayıp vatandaşlarımız veya haber alınamayan vatandaşlarımızla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor."

Vali Ustaoğlu, şu an tüm ekiplerle bölgede olduklarına dikkati çekerek, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor. Olay yerinde şu an bizim ilk bilgilere göre az önce de ifade ettiğim gibi haber alamadığımız vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Tiwtter'den sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu'dan geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım'dan başsağlığı

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sel felaketine ilişkin başsağlığı mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında "Trabzon'da meydana gelen sel felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için AFAD başta olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimizin Rabbim yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.