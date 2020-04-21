Gündem Trabzonda toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Bir kişi tutuklandı
TRABZON

Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu: Bir kişi tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde, toprağa gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fındık bahçesinde gömülü bulunan bebek cesediyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Fındık bahçesinde gömülü bulunan bebek cesediyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tonya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hoşarlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde gömülü, yaklaşık 1 haftalık erkek bebek cesedi bulundu.

Bir kişi tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu iddia edilen P.Ç. (21) ve babası M.Ç. (55) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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