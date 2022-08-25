Trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: İmam Hatipler dün vardı yarın da olacaklar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere hedef alan sözlerine ilişkin, 'İmam Hatipler dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar, bundan sonra da olmaya da devam edecekler. Espri olarak nitelendirenler var ama bu bir espri değildir, bu toplumun bir kesimini küçük görmeye ilişkin bir mantıktır. CHP Genel Başkanı'na çağrımız şudur: Siz bu tehdit dilinin ve bu küçük görme dilinin neresindesiniz? Önünde misiniz, arkasında mısınız, yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?' ifadelerini kullandı.