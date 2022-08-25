Gündem Trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
MUĞLA

Trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Kaza anı.

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.

Kaza sonucu 5 kişi yaralanmıştı

  • Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.
  • Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

İbrahim Tatlıses trafik kazası sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı
OYNAT 00:46
İbrahim Tatlıses trafik kazası sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı
Sanatçı İbrahim Tatlıses Muğla Bodrum'da trafik kazası geçirdi. olay yerinde Tatlıses'in sıkıştığı yerden çıkarıldığı anlar kaydedildi.
Kadıköyde muhteşem goller

Kadıköy'de muhteşem goller

​Fenerbahçe-Austria Wien maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Ölüm grubu belli oldu

Ölüm grubu belli oldu

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
Gülşenden şaka gibi savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı
Gündem

İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.
Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı
Dünya

Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı

Almanya federal hükümeti, kış mevsimine girilmeden önce kamu binalarında ısıtmanın ve aydınlatmanın kısıtlanmasını içeren enerji tasarrufu önlemini onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Alman hükümeti, Rusya’dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı
Gündem

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.