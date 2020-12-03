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Gündem Trafikte dehşet saçan çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
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Trafikte dehşet saçan çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Muhammet Enes Uysal, trafikte tartıştığı sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı.
Muhammet Enes Uysal, trafikte tartıştığı sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle sol şeritte önünde ilerleyen Dadaş Aras'tan yol istediği belirtildi. Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüpheli Uysal'a yol verdiği kaydedilen iddianamede, ancak Uysal'ın eline megafon alarak Aras'a küfür ettiği kaydedildi.


  • Uysal'ın aracını Aras'ın aracının önüne kırarak onu durdurduğu, aracından inip yanına giderek kendisini polis olarak tanıtıp kimlik istediği belirtilen iddianamede, Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonu ile kayıt altına aldığı ifade edildi.

Trafikte dehşet saçmıştı: Çakarlı magandaya 36 yıl hapis istemi
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Trafikte dehşet saçmıştı: Çakarlı magandaya 36 yıl hapis istemi


Bıçakladığı adamın aracındaki 30 bin lirayı da çalmıştı

İddianamede, bunun üzerine şüpheli Uysal'ın ele geçirilemeyen tabancayı teşhir ettiği, yine ele geçirilemeyen çelik gövdeli büyük boy avcı bıçağını çıkararak, kabzasıyla müşteki Aras'ın boynuna arkadan vurduğu, sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından, baldırından ve böbreğinden 6 kez bıçakladığı, etrafta oluşan kalabalığın tepkisi üzerine eylemine son verdiği iddia edildi.

Trafikte dehşet saçmıştı: Çakarlı magandaya 36 yıl hapis istemi
GÜNDEM
Trafikte dehşet saçmıştı: Çakarlı magandaya 36 yıl hapis istemi

  • Eylemine son veren Uysal'ın, Aras'ın aracına gidip 30 bin lira ve nüfus cüzdanını aldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
OYNAT 00:59
Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.


Ne olmuştu?

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 6 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, Avukatı Bünyamin İnce aracılığı ile olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal, 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.
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