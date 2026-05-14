Trafikte tehlike saçtı: Ehliyetsiz sürücü alkollü çıktı

17:1814/05/2026, Perşembe
Bolu’da durdurulan araçta ehliyetsiz alkollü sürücüye 110 bin lira idari ceza uygulandı.

Olay, Aktaş Mahallesi Köroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 14 DG 017 plakalı otomobil, sivil polislerin şüphesi üzerine durduruldu. Araç sürücüsü S.K. ile yanındaki bir kişi ekiplerce araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde sürücü S.K.’nin alkollü olduğu değerlendirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği tespit edildi. Alkolmetreyi üfleyen S.K.’nin 1.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise ehliyeti bulunan bir yakınına teslim edildi.



