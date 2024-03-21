Trol ağının başında CHP’li meclis üyesi var: Hem PKK’lı hem milliyetçi

7B isimli medya şirketinde Üst Düzey Yöneticilik yapan ve CORE isimli medya tanıtım ve iletişim şirketinin de sahibi olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Umut Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin PKK’lı Übeyit Bartin’in ailesinden olduğu ortaya çıktı. Übeyit Bartin’in kardeşi, baldızı, yakın akrabaları ve yardımcısının yönettiği hesaplar tek tek deşifre olurken, bunların İBB Meclis Üyesi Umut Şenol tarafından beslendikleri tespit edildi. Şenol’un finansörü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu’nun İBB üzerinden yasak olmasına karşın Meclis Üyesi Umut Şenol’un şirketi CORE Medya’ya işler verdiği belirlendi.

KİRLİ AĞ DEŞİFRE OLDU

Umut Şenol’un kirli sosyal medya operasyonlarının Muhammed Ali Tokmak ile İBB’ye bağlı İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş.’de “Tesis Yöneticisi” olarak çalışan Uğur Arslan tarafından koordine edildiği öğrenildi. 2022 sonlarına doğru faaliyete geçen ağın eğlence, spor, kültür-sanat, siyaset gibi konularda yüksek takipçi sayısına sahip hesapların olduğu 2 ekipten oluştuğu tespit edildi. Mezkur gruplardan ilkinin “yasa dışı bahis” suçlamasıyla tutuklanan Bartin Trol Ağının sahibi “Azat” kod adlı PKK’lı Übeyit Bartin’in yardımcısı Mehmet Nuri Kul tarafından yönetildiği belirlendi. Übeyit Bartin’in baldızları Gülay ve Gülben Aynacı kardeşlerin de bu grupta yer aldıkları ortaya çıktı.

PKK’LI VE IRKÇI GRUPLAR BİRLİKTE

Diğer grubun yönetiminde ise mülteci karşıtlığı konusunda ön plana çıkan Bilgiç Trol Ağı ve “@tonjukuk” isimli hesabın sahibi Alican Bilgiç’in kuzeni Alper Yamaner’in bulunduğu öğrenildi. Trol ağındaki ekipler arasındaki koordinasyondan ise “@TedasElectricas” isimli parodi hesabın sahibi Yusuf Albayrak’ın sorumlu olduğu, toplam takipçisi 8 milyonu aşkın 21 hesabı olduğu tespit edildi.

ETKİLEŞİM VERİP HAYALET OLUYORLAR

Ağa dahil hesapların propaganda paylaşımlarını retweet ettikten birkaç saat sonra, paylaşımın görünürlüğünün yeterli seviyeye çıkmasıyla, retweetlerini sildikleri, böylece “siyasi hesap” görüntüsünden kaçtıkları, İmamoğlu adına sürekli PR çalışması yürütüp rakip adaylar hakkında psikolojik harekat yaptıkları tespit edildi. Söz konusu ağ yöneticileri, hesap sahipleri, söz konusu medya şirketi ve yetkilileri arasında yapılan para transferi de radara takıldı.

İşte o hesaplar

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