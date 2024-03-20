CHP’nin umudu eskilerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan "İBB yaptığı eserler ve hizmetlerle değil nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılıyor. Sorsanız bu paralarla 'CHP'ye il binası alındı' diyorlar. Ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını da duyurdu.