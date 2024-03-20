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CHP’nin umudu eskilerde

CHP’yi adayında değişime gittiği illerde telaş bastı. Eskişehir’de yarışın bıçak sırtında seyretmesi, seçimlere 12 gün kala İzmir’de farkın erimesi CHP’yi telaşlandırdı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:40 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu.
Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu.

Önlem arayışına giren CHP yönetimi aday göstermediği Tunç Soyer, Yılmaz Büyükerşen gibi eski belediye başkanlarını da sahaya sürecek. Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen döneminin ardından 1999’dan beri de sol partilerin yönetiminde olan İzmir’de risk CHP’yi korkutuyor. Anketlerde oy düştüğünü gören CHP’de yeni formüller masaya yatırıldı.

Yılmaz Büyükerşen

ESKİŞEHİR BAŞA BAŞ GİDİYOR

Anketler ve sahadan gelen diğer verilerle Eskişehir’de seçimlerin başa baş gittiğini gören CHP yönetimi bölge milletvekilleri ile eski başkan Yılmaz Büyükerşen’in sahada daha aktif görev almasını istiyor. Eskişehir’de 2019 yılında aldığı yüzde 52 oyun altında olduğu anketler genel merkeze geliyor. İç Anadolu’daki en uzun dönem CHP yönetiminde olan Eskişehir’de sahada vatandaşlar tarafından AK Parti’li Nebi Hatipoğlu’nun saha performansı beğeniliyor. CHP yönetiminde Hatipoğlu’nun farkı hızla erittiği dile getiriliyor.

TUGAY SEÇMENDE KABUL GÖRMEDİ

CHP İzmir’de de 2019’da alınan yüzde 58 oyun altında. İzmir’de anketlerde Cemil Tugay’ın yüzde 40-45’lere kadar düştüğü kaydediliyor. CHP yönetimi İzmir’deki bu erimenin sebebinin adayın yeteri kadar kabul görmemesine bağlıyor. Tugay’ın eski başkanı Tunç Soyer’i açık açık eleştirmesi ve Karşıyaka’da beklentiyi karşılayamaması İzmirlileri tedirgin ediyor.




#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Tunç Soyer
#Yılmaz Büyükerşen
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