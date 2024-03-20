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CHP parayı elden vermek istedi

Kayıt dışı parayla gündeme gelen CHP İl Başkanlığı binasını CHP’lilere satan Ali Rıza Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan kendi isteğiyle savcılığa bilgi verdi. Taşkapan, 41 milyon lirada anlaşılsa da resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiğini söyledi. Taşkapan bunun nedenini şu şekilde açıkladı: “Kalan rakamın haricen ödenmesinde CHP’nin isteği üzerine mutabık kalındı.”

Şahin Şen
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:08 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Para sayma skandalıyla ilgili, CHP’ye binayı satan mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ifadesine ulaşıldı. Savcılıkta kendi rızasıyla beyan sahibi sıfatıyla ifade veren Taşkapan, son fiyat olarak CHP'ye 43 milyon lira bildirildiğini, 41 milyon liraya anlaşıldığını söyledi. Aradaki 2 milyon lira farkın nasıl ortaya çıktığını açıklayan Taşkapan, “CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi” dedi. Taşkapan, Büyükçekmece ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olan Metin Gül’ün, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB Spor Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş’in 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, vermezse yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, bundan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söylediğini anlattı.

Tuncay Yılmaz, saydığı parayı hatırlamadığını söylemişti.

KAYITLAR YILMAZ’DA

Resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak kararlaştırıldığını kaydeden Taşkapan, “Kalan rakamın haricen ödenmesinde CHP’nin isteği üzerine mutabık kalındı” dedi. Bu süreçte CHP’li bir yöneticinin kendilerinden 2 milyon lira istediği bilgisini veren Taşkapan, durumu dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilettiklerini, olaya müdahale edince kendilerinden tahsilat yapılmadığını söyledi. Taşkapan, “Ödeme için benim ofisim CHP yöneticilerinin talebi üzerine seçildi. Görüntüler tarafımdan ifşa edilmemiş olup, böyle bir şeye tevessül etmem, CHP camiasını karşıma almayı düşünmem mümkün değildir. Ayrıca satın alma sürecini Kaftancıoğlu başlatmış, ilerleyen süreçte kendisi el çektirilmiştir. Süreci bizzat Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz’a verildi” dedi.

Gökhan Taşkapan

17 MİLYON TL ÖDENDİ

Söz konusu görüntülere ait günü anlatan Taşkapan, şunları söyledi: “Keleş öğlen saat 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime geldi. Ofise çeşitli yerlerden yaklaşık 3 saat boyunca para getirildi. Tuncay Yılmaz’ın elindeki Euro ve dolarlar, bizzat Yılmaz tarafından ofise getirilmiştir. Kapalı halde 2 adet çanta getirildi, bunlar açılmadı. Gelen giden parayı Fatih Keleş not alıyordu. Bir çanta para ile biri geldi. 1 milyon lira olduğunu, İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi. Elden teslim edilen para toplam 17 milyon olarak haricen ödenmiş oldu. 15 milyon 510 bin lirası benim ofisimde teslim edildi. 1 milyon lira Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödendi. Kalan 490 bin lira da Keleş tarafından tapu devrinin yapıldığı gün elden teslim edildi.”

Şükrü Genç

Tehdit etmedim

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP’yi karıştıran balya balya paralarla ilgili açıklama yaptı. CHP’li Genç, binayı satan Ali Rıza Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın, satış sürecinde Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül'ün, kendisi ve Fatih Keleş tarafından tehdit edildiği iddiasına cevap verdi. Yeni Şafak’a konuşan Genç, şunları söyledi: “Hiçbir şekilde satışta parayla ilgili en ufak bir ilişkim yok. Bina Sarıyer sınırları içinde olduğu için onlara destek verdim. Müteahhide ‘Eksik kalan kısmını sen öde, yoksa buradan ihale alamazsın’ gibi bir şey yok. Birileri senaryo hazırlıyor. Bizde kesinlikle para alışverişi falan olmadı. Bina Sarıyer sınırları içinde olduğu için o görüşmeler bizim binada oldu ama parayı ne zaman verdiler, ne yaptılar hiçbir bilgim yok.”


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CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Ahmet Akın, DEM Parti ile ittifaka sert sözlerle tepki gösterdi. Akın, "Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim." sözleriyle DEM Parti ile arasına kalın çizgiler çekerken, akıllara geçtiğimiz günlerde CHP'de yaşanan Burcu Köksal krizi geldi. Hatırlanacağı üzere CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" demiş ve bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerce durumu toparlamaya çalışmıştı. Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Öyle 'ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz' diyenler ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" sözleriyle CHP'nin Afyonkarahisar adayı Köksal'a tepki göstermişti.


#CHP
#Para Sayma
#Ali Rıza Braka
#Gökhan Taşkapan
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