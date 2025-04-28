TRT'den 'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddialarına net yanıt

“Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT’nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.