TRT'den 'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddialarına net yanıt

TRT, “muhalifleri hedef alan muhabir” iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, adı geçen kişinin kurum çalışanı olmadığını ve yapılan paylaşımların TRT'yi bağlamadığını duyurdu.
“Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT’nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.