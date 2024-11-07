Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trump 'hapse girecek' demişti: Zuckerberg'ten dikkat çeken adım

Trump 'hapse girecek' demişti: Zuckerberg'ten dikkat çeken adım

Lokman Özdemir
15:377/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump - Mark Zuckerberg
Donald Trump - Mark Zuckerberg

ABD Başkanlığına Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginlikten dolayı intikam alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Trump henüz bir hamlede bulunmazken Zuckerberg'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday
Donald Trump
seçimi kazandı

ABD'nin 47. Başkanı olarak yeniden göreve gelen Trump, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna dönüşü, 2021'de Meta'nın kurucusu
Mark Zuckerberg
ile yaşadığı gerilimi yeniden gündeme getirdi.


Trump'ın hesapları kapatılmıştı


6 Ocak 2021’de gerçekleşen Kongre baskınının ardından, Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları Zuckerberg'in liderliğindeki Meta tarafından süresiz kapatılmıştı.


Meta, Trump’ın hesaplarını kapatma kararına gerekçe olarak, platformdaki paylaşımlarının şiddeti teşvik ettiği iddialarını gösterdi. Bu karar, daha sonra iki yıllık bir askıya alma süresi olarak revize edildi ve Trump’ın hesaplarına 2023 yılında tekrar erişim sağlandı.


"Hapse girecek" demişti


Trump, Ağustos ayında yayımlanan kitabında, 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg’in kendisine komplo kurduğunu iddia etmiş ve benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Meta CEO’sunun
"hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini"
belirtmişti.


Tebrik etti


Başkan seçilen Trump'ın ne yapacağı merak konusu olurken Mark Zuckerberg sonuçların belli olmasından bir gün sonra kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zuckerberg paylaşımında
"Başkan Trump'ı zaferinden dolayı kutluyorum. Önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
ifadelerine yer verdi.


Tebrik mesajının Trump cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor.




#Donald Trump
#ABD
#Mark Zuckerberg
#meta

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı