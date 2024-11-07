Trump 'hapse girecek' demişti: Zuckerberg'ten dikkat çeken adım

Meta, Trump’ın hesaplarını kapatma kararına gerekçe olarak, platformdaki paylaşımlarının şiddeti teşvik ettiği iddialarını gösterdi. Bu karar, daha sonra iki yıllık bir askıya alma süresi olarak revize edildi ve Trump’ın hesaplarına 2023 yılında tekrar erişim sağlandı.