Trump 'hapse girecek' demişti: Zuckerberg'ten dikkat çeken adım

Donald Trump - Mark Zuckerberg
ABD Başkanlığına Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginlikten dolayı intikam alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Trump henüz bir hamlede bulunmazken Zuckerberg'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday
seçimi kazandı
ABD'nin 47. Başkanı olarak yeniden göreve gelen Trump, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna dönüşü, 2021'de Meta'nın kurucusu
ile yaşadığı gerilimi yeniden gündeme getirdi.
Trump'ın hesapları kapatılmıştı
6 Ocak 2021’de gerçekleşen Kongre baskınının ardından, Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları Zuckerberg'in liderliğindeki Meta tarafından süresiz kapatılmıştı.
Meta, Trump’ın hesaplarını kapatma kararına gerekçe olarak, platformdaki paylaşımlarının şiddeti teşvik ettiği iddialarını gösterdi. Bu karar, daha sonra iki yıllık bir askıya alma süresi olarak revize edildi ve Trump’ın hesaplarına 2023 yılında tekrar erişim sağlandı.
Trump, Ağustos ayında yayımlanan kitabında, 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg’in kendisine komplo kurduğunu iddia etmiş ve benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Meta CEO’sunun
"hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini"
belirtmişti.
Başkan seçilen Trump'ın ne yapacağı merak konusu olurken Mark Zuckerberg sonuçların belli olmasından bir gün sonra kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zuckerberg paylaşımında
"Başkan Trump'ı zaferinden dolayı kutluyorum. Önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
ifadelerine yer verdi.
Tebrik mesajının Trump cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor.
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