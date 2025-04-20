TSK’dan havadan bildiriyle PKK’ya 'teslim olun' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ’a, örgütü lağvetmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli'nin ' Terörsüz Türkiye ' hedefi doğrultusunda üstlendiği bu tarihi sorumluluğun ardından İmralı'da tutulan PKK elebaşı Öcalan , PKK 'ya 'silah bırakma' çağrısı yaptı.

Süreç tüm titizliğiyle sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri 'nden (TSK) dikkat çeken bir hamle geldi.

TSK'ya ait savaş uçakları, 18 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos Dağı çevresine havadan bildiriler bırakarak PKK mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Bildirilerde, örgüt üyelerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları yönünde bir çağrı yapıldı.

"Bu fırsatı kaçırmayın, devlet affedicidir"

Kürtçe yazılı bildirilerde, daha önce teslim olan teröristlerin devletin şefkatli yaklaşımı ile karşılaştığı belirtilerek, " Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün. " denildi.

"Size yol gösterelim"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün lağvedilmesi ve silahların bırakılması yönündeki çağrısına da yer verilen bildirinin son kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istedi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi devletin adaletine bırakın. Bize güvenin, mağaralardan çıkın, insanca yaşayın, size yol gösterelim."







