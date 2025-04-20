TSK’dan havadan bildiriyle PKK’ya 'teslim olun' çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil ve Asos Dağı çevresine havadan attığı Kürtçe bildirilerle PKK'lı teröristlere silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulundu. Bildirilerde, teslim olanların devletin affedici yaklaşımıyla karşılanacağı vurgulanarak, "Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün." denildi.
TSK'ya ait savaş uçakları, 18 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos Dağı çevresine havadan bildiriler bırakarak PKK mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Bildirilerde, örgüt üyelerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları yönünde bir çağrı yapıldı.
"Bu fırsatı kaçırmayın, devlet affedicidir"
"Size yol gösterelim"
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün lağvedilmesi ve silahların bırakılması yönündeki çağrısına da yer verilen bildirinin son kısmında şu ifadeler yer aldı:
"Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istedi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi devletin adaletine bırakın. Bize güvenin, mağaralardan çıkın, insanca yaşayın, size yol gösterelim."