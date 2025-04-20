Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TSK’dan havadan bildiriyle PKK’ya 'teslim olun' çağrısı

TSK’dan havadan bildiriyle PKK’ya 'teslim olun' çağrısı

00:2120/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
TSK, havadan dağıttığı Kürtçe bildiride PKK'lı teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.
TSK, havadan dağıttığı Kürtçe bildiride PKK'lı teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil ve Asos Dağı çevresine havadan attığı Kürtçe bildirilerle PKK'lı teröristlere silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulundu. Bildirilerde, teslim olanların devletin affedici yaklaşımıyla karşılanacağı vurgulanarak, "Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, 22 Ekim 2024'te
terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan
’a, örgütü lağvetmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
Bahçeli'nin '
Terörsüz Türkiye
' hedefi doğrultusunda üstlendiği bu tarihi sorumluluğun ardından İmralı'da tutulan
PKK elebaşı Öcalan
,
PKK
'ya 'silah bırakma' çağrısı yaptı.
Süreç tüm titizliğiyle sürerken
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nden (TSK) dikkat çeken bir hamle geldi.

TSK'ya ait savaş uçakları, 18 Nisan’da Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos Dağı çevresine havadan bildiriler bırakarak PKK mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Bildirilerde, örgüt üyelerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları yönünde bir çağrı yapıldı.

"Bu fırsatı kaçırmayın, devlet affedicidir"

Kürtçe yazılı bildirilerde, daha önce teslim olan teröristlerin devletin şefkatli yaklaşımı ile karşılaştığı belirtilerek, "
Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün.
" denildi.

"Size yol gösterelim"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün lağvedilmesi ve silahların bırakılması yönündeki çağrısına da yer verilen bildirinin son kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istedi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi devletin adaletine bırakın. Bize güvenin, mağaralardan çıkın, insanca yaşayın, size yol gösterelim."



#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Kandil
#Bildiri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?