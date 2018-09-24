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TSK'dan Münbiç'te 50'nci devriye - Son dakika haberleri

TSK'dan Münbiç'te 50'nci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Münbiç kentinde, 50'nci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Türk askerinin Münbiç'teki devriye görevi devam ediyor.
Türk askerinin Münbiç'teki devriye görevi devam ediyor.

Münbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı.

  • Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada 50'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığını, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" açıklamasıyla duyurdu.

Türk askeri Münbiç'te böyle görüntülendi!
OYNAT 00:52
Türk askeri Münbiç'te böyle görüntülendi!
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevini icra ediyor. AA ekipleri, TSK konvoyunu Menbiç'e giriş yapmak üzereyken, Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin Dadat mevkiinde görüntüledi.
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