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TÜGVA’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu cesur adımı destekliyoruz

TÜGVA’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu cesur adımı destekliyoruz

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İbrahim Beşinci
İbrahim Beşinci

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), “Terörsüz Türkiye’ye destek” açıklaması yaptı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yazılı açıklamasında, “Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan ve terör örgütü elebaşının fesih çağrısı yapmasıyla sonuçlanan süreç, terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşılmasını sağlamıştır” değerlendirmesini yaptı. Beşinci, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olarak, gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız. Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, terörsüz Türkiye’nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.”



#Terörsüz Türkiye
#TÜGVA
#Siyaset

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