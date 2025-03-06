İsrail PKK sempatizanını görevlendirdi: Teröristle kara propaganda

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açtı. Hesabın sözcülüğüne atanan Arye Shalicar’ın Alman vatandaşlığı olan eski bir çete lideri olduğu, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarla PKK’yı methettiği ve provakatif ifadelerle Türkiye’yi hedef aldığı ortaya çıktı. Gri rozet alan hesabın ilk açılış videosunda Türkçe konuşan Shalicar, “Merhaba Türkiye. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, İsrail Savunma Kuvvetleri ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır” dedi. Altyazıda Türkiye’nin t’sinin bilerek küçük yazıldığı görüldü.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALARAK KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

İsrail ordusunun görevlendirdiği Shalicar, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden PKK’yı, Suriye uzantısı PYD/SDG’yi öven paylaşımlarda bulundu. İsrail’in yaptığı soykırımı aklamaya çalışan Shalicar, 13 aralık 2024’teki paylaşımında, Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonlarını çarpıtarak, “Türkler Kürtleri bombalıyor, soykırım yok. Biz cihatçıların eline geçmenden silahları bombalıyoruz. Soykırım. Hadi oradan” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunu PKK/YPG ile bir tutan bir paylaşımda bulunan Shalicar, “İsrailli ve Kürt savaşçılar, İslamcıların en büyük korkusu” diye yazdı.

SURİYE’DE SINIRLARI PKK’YA VERMEK İSTİYOR

Başka bir paylaşımında Suriye’yi 3 bölen bir harita paylaşan Shalicar, “3 Devletli çözüm kan dökülmesini önleyebilir. Türkiye’nin olmadığı bir Sünni bir grup, Alevi devleti ve Kürdistan” ifadelerini kullandı. Paylaştığı haritada ise Suriye’nin Türkiye, Irak ve İsrail sınırlarını PKK kontrolüne verdi.

TERÖRLE MÜCADELEYİ İŞGALİ İLE KIYASLADI

Türkiye’yi hedef alan bir diğer provakatif paylaşımında Türkiye’nin Suriye’de PKK’ya yönelik meşru operasyonlarını hedef alan İsrail sözcüsü, "İsrail'in kimsenin yaşamadığı Suriye Golan tepesini stratejik tampon bölge olarak ele geçirdiği geniş çapta haber yapılırken, Ankara, Tel Rıf'at, Münbiç ve şimdi de Kobani'ye saldırıyor" ifadelerini kullandı.

2025 DİLEĞİ SÖZDE BÜYÜK KÜRDİSTAN

Shalicar, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, 2025 yılı dilekleri arasına "Kürdistan'ın kurulmasını" ekledi. Facebook üzerinden 6 Aralık'ta bir paylaşımda bulunan Shalicar, "2025 için dileklerini" yazdığını belirtti. Paylaşımında, "2025'te daha huzurlu bir Ortadoğu için 3 dilek" diyen Shalicar, "1-Kürtler Suriye'yi işgal eder hemen ardından Irak'ı işgal eder Kürdistan'ı kurarlar. 2-İran rejimi düşer. 3-Suudi Arabistan ve yeni Kürdistan, İsrail ile barış yapar” sözlerini paylaştı. Shalicar ayrıca, PYD/YPG’nin kontrolünde bir sözde Kürdistan haritası paylaştı.

ALMANYA’DA ÇETE LİDERİYDİ

İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapan Arye Shalicar'ın, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu. The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum" ifadeleri kaydedilmişti. Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilmişti Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" yazıldı. Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi. Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "Vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar Siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.







