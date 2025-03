İsrail PKK sempatizanını görevlendirdi: Teröristle kara propaganda

İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapan Arye Shalicar'ın, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu. The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum" ifadeleri kaydedilmişti. Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilmişti Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" yazıldı. Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi. Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "Vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar Siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.