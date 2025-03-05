Katil İsrail Nablus'ta bir Filistinli genci daha katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında İsrail ordusu tarafından ateş sonucu 18 yaşındaki Ahmed Mufid Kilani hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu ise gencin orduya ait kontrol noktasına saldırdığını ve bu sebeple ateşle karşılık verildiğini iddia etti.