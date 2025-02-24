Tanklar 23 yıl sonra Cenin’de: İşgalciden Filistinlilere dönüş yasağı

İşgalci İsrail ordusu, 21 Ocak’tan beri saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Kampı çevresine tank göndermeye başladığını ilan etti. Ordu kaynaklarının Walla haber ajansına verdiği bilgiye göre, 188’inci Mekanize Alayı’na bağlı kuvvetler, bölgede faal olan Nahal ve Duvdevan tugaylarına destek olarak operasyonlara katılacak. Mahalli kaynakların yayımladığı görüntülerde, işgal ordusu tankları Cenin Kampı yakınlarında Kabbatiye beldesinin merkezindeki Kudüs Kavşağı’nda görülüyor.İsrail ordusu, Kabatiye beldesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulayacağını açıkladı. İsrail askerleri ilerleyen saatlerde de iki buldozerle birlikte Cenin kentinin batısındaki Yamun beldesini bastı. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak’tan iki gün sonra Batı Şeria’daki saldırılarını başlatan İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim ve Nur Şems kampı ile 2 Şubat'ta Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine genişletmişti.

KAMPLARDA KALICI OL EMRİ

Batı Şeria’nın kuzeyinde, bir aydır insansız uçakların (İHA) katılımıyla yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Cenin Kampı’nın yanı sıra Faria, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki Filistinlilere tahliye emirleri yayımlamıştı. Konuya dair dün açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 40 binden fazla Filistinlinin bölgedeki kamplardan çıkarıldığını ve kampların neredeyse insansızlaştırıldığını belirterek, “Ordu güçlerine operasyonların sürdüğü kamplarda önümüzdeki 12 ay boyunca kalıcı olmak için hazırlıklarını tamamlama emri verdik. Filistinlilerin bir daha bu kamplara dönüşüne izin vermeyeceğiz. İsrail ordusu artık Batı Şeria’dadır” dedi. Katz, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) mülteci kamplarındaki faaliyetlerinin de durdurulduğunu kaydetti. İsrail ordusundan kaynaklar, daha önce mülteci kamplarındaki Filistinlilerin zorla yerinden edildiği yönündeki haberleri "tahliye emri vermedik" diyerek reddetmişti.

NABLUS’A İKİ YÖNDEN SALDIRI

Cenin Kampı ve çevresine tank yerleştiren işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın orta kesimindeki Nablus kentine de iki yönden saldırılarını sürdürüyor. Mahallil kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin sabah saatlerinde Nablus’un batısındaki Tunus caddesine baskın düzenleyerek burada ev ve araçları teftiş ettiğini ve Raid Sanober adındaki bir Filistinli genci tutukladığını bildirdi. Nablus’un doğusunda da ilerleyen işgal ordusunun kentin doğu girişindeki Deyr el-Hatab köyüne baskınlar düzenlediğini belirten mahalli kaynaklar, burada da en az 6 Filistinliyi tutukladığını aktardı.

ÜÇ KENTTE ETNİK TEMİZLİK

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tubas ve Tulkerim kentleri ile çevresindeki kamplarda 34 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor. Saldırılarda 56 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, yüzlerce evi yıkarak binlerce aileyi tehcir etmişti. İHA’ların da bombardımanlar ile katıldığı saldırılarda, bölgedeki altyapı büyük oranda tahrip olmuş ve işgal ordusu düzenlediği baskınlarda yüzlerce Filistinliyi tutuklamıştı. İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin göreve geldiği Kasım 2022’den beri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde artırılan şiddet, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonundan sonra İsrail ordusu tarafından en üst seviyeye çıkarılmıştı. Bu tarihten itibaren İsrail ordusu ile istilacı Yahudi yerleşimcilerin bölgede yürüttüğü baskın ve saldırılarda 167’si çocuk 920’yi aşkın Filistinli hayatını yitirdi. 7 binden fazla Filistinli de tutuklandı.

İslami Cihad zırhlıları vuruyor

İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki kampları boşaltarak burada kalıcı olacağını ilan etmesinin ardından İslami Cihad Hareketi’ne bağlı Kudüs Seriyyeleri Tugayları, işgal güçlerine karşı direnişi sürdürdüğünü bildirdi. Kudüs Seriyyeleri tarafından yayınlanan açıklamada, direnişçilerin Kabbatiye beldesinde işgal ordusuna ait bir KJ-37 zırhlı aracı hedef alarak isabet kaydettiğini aktardı. Kudüs Seriyyeleri ayrıca, İsrail ordusuna karşı direnişin süreceğinin altını çizdi.







