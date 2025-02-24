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Hamas Batı Şeria'ya tank gönderen İsrail'e tepki gösterdi: Soykırım savaşını sürdürme niyetinin belirtisi

Hamas Batı Şeria'ya tank gönderen İsrail'e tepki gösterdi: Soykırım savaşını sürdürme niyetinin belirtisi

00:1524/02/2025, پیر
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamas, terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya tank göndermesine tepki gösterdi. Gönderilen tankların İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım" savaşını sürdürme niyetinin belirtisi olduğunu belirten Hamas, Filistin halkı ve direniş örgütlerinin ortak bir cephe kurma zorunluluğunu vurguladı.

Hamas, 23 yıl sonra ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'ya tank göndermesinin İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım" savaşını sürdürme niyetinin belirtisi olduğu uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Batı Şeria'daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askeri takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın (İsrail) Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı çemberini genişletmesi ve 40 bini aşkın Filistinlinin mülteci kamplarından zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret edilerek, bunun, Filistin halkı ve direniş örgütlerinin ortak bir cephe kurma zorunluluğunu doğurduğu vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya 12 ay boyunca Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında kalmak için hazırlık ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne müsaade etmeme talimatı vermesine dikkati çekilen açıklamada, "Bunlar gerçekleşmeyecek hayallerdir. Halkımız ve direnişimiz onları bekliyor ve bütün bu planları bozacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına İsrail'e karşı direnişi artırma çağrısı yapılarak, "İşgalcilerin silahları, tankları ve askeri gücü Filistinlilerin kararlılığı karşısında paramparça olacak ve halkımız tarihi haklarına bağlı kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.


#Hamas
#Batı Şeria
#Filistin
#israil

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