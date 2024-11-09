Tüm konserler tek şirkete verilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bünyesindeki bulunan en büyük şirketlerden BUGSAŞ’ın 600 milyon lira vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın bu yıl içerisindeki 33 konseri de Enfest Organizasyon adlı tek bir şirkete verdiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük şirketi olan BUGSAŞ’ın mevcut borcu ile düzenlediği konserler hakkında konuştu.





KONSERLER İHALESİZ VERİLMİŞ

Yalçın, ABB tarafından düzenlenen konserlerin ihale sürecine girmeden tek bir firmaya verildiğini söyledi. Yavaş'ın özel günlerde yapılan konserlere astronomik rakamlar ödediğini açıklayan Yalçın, "Ebru Gündeş konserine ABB 69 milyon lira bütçe ayırmış. 69 milyon lira tek bir konsere milletin kasasından doğrudan teminle ihalesiz bir yöntemle peşkeş çekilmiştir. Biz bunu araştırdığımızda aslında bunu tek bir konser olmadığını 4 yılda toplam 98 tane konserin milletin bütçesinden ihalesiz usulle tek bir şirkete peşkeş çekildiğini gördük" diye konuştu. Yalçın’ın isim vermeden bahsettiği şirketin Enfest Organizasyon olduğu bildirildi.

HEPSİ AYNI ŞİRKETE

2023 yılında düzenlenen Candan Erçetin konserine bir gün için 80 milyon 40 bin TL ödeme yapıldığını belirten Yalçın, "Aynı şirkete 22-B usulüyle verilmiş, kaydı yok, hiçbir yerde bir ilanı yok, ihale ilanı yok, hiçbirini bulamazsınız. Hepsi aynı şirkete ihalesiz usuller verilmiş. Sadece 2024 yılında 33 tane konser bu şirkete verilmiş" şeklinde konuştu.





HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BİTTİ

ABB'nin SGK'ya en borçlu belediyeler arasında birinci sırada olduğunu söyleyen Yalçın, "Sigorta prim borçları, borçlu belediyeler arasında birinci sırada. Sadece BUGAŞ’ın 600 milyon TL borcu var. Ankara'da tüm bunlar yaşanırken ABB konserlere ayırdığı yüz milyonlarca liralık bütçesiyle adeta Mansur Yavaş'ın reklam hayratı haline dönüşmüştür. Ankara'da hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın çal oynasın belediyeciliği almıştır" dedi.





İnceleme hâlâ bitmedi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, milyonluk konserlerle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Yavaş, "Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız” ifadesini kullandı.











