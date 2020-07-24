Barajın kodu düşürüldü: 202 gün önce kaybolan Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Aramaların bölge genelinde devam edecek.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak’tan itibaren haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine son görüntüsü ortaya çıkan Gülistan için, Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde aylarca arama yapıldı fakat sonuç alınmadı.

Aramaların bölge genelinde devam edecek.

Uzunçayır Baraj Gölü’nde kıyı ve yüzey araması yaptı

Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren su seviyesinin düşürülmesi için çalışmalar başladı.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan Gülistan Doku için arama çalışmaları ile ilgili açıklama: Barajın boşaltılması çalışması başladı

Kodu düşürülmeye başlanan baraj gölünde yüzey aramaları tekrar başladı. 202 günün geride kaldığı olayla ilgili bugünde Gülistan’ı bulmak için AFAD ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde kıyı ve yüzey araması yaptı.

GÜNDEM Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi