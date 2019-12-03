Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 13 asker yaralandı

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Düzce'de fabrika yangını: İki ilden itfaiye ekipleri destek veriyor

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor. Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

