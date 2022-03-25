TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dolum tankında parlama meydana geldi.
C.K, U.Y, İ.K ve S.K adlı 4 işçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralanan 4 işçi ise olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.K. yanık ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
TÜPRAŞ AÇIKLAMA YAPTI
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
- “Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.”