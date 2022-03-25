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KOCAELİ

TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı
Patlamada tesiste çalışan 4 işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dolum tankında parlama meydana geldi.

Yaralı işçiler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DHA
Yaralı işçiler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

C.K, U.Y, İ.K ve S.K adlı 4 işçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA


YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan 4 işçi ise olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.K. yanık ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜPRAŞ AÇIKLAMA YAPTI

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

  • “Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.”

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