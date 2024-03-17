Turgut Altınok: Rakiplerimiz çete liderlerinden medet umuyor

Deşifre olan trol ağı çetesinin 1 numarası olan şahsın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının tespit edilmesi ayrıca manidardır. Öyle ki rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.