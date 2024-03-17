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Turgut Altınok: Rakiplerimiz çete liderlerinden medet umuyor

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, oluşturduğu trol ağı ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) olmak üzere CHP'li belediyelere çalıştığı tespit edilen PKK propagandacısı Übeyit Bartın'ın yakalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kendisi hakkındaki karalama kampanyaları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Altınok "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.

14:20 - 17/03/2024 Sunday
Güncelleme: 14:22 - 17/03/2024 Sunday
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı Übeyit Bartın Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.


Bartın'a ait trol ağının İBB ve ABB başta olmak üzere olduğu birçok CHP'li belediyeye çalıştığı tespit edilmişti.





"Yargı önünde hesaplaşacağız"


Terör örgütü PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın'ın yakalanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok,
"Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir."
diyerek kendisi hakkındaki karalama kampanyaları ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Altınok paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı ve bugün gözaltına alınan Übeyit Bartın’a ait trol ağının deşifre olduğunu ve söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
Kirli ağa ait hesaplar incelendiğinde şahsımı 7/24;
*Yalan
*İftira
*Dezenformasyon ile hedef aldıkları, psikolojik harekat yürüterek karakter suikastı denedikleri görülmektedir.
Söz konusu haberde yer alan ve açık kaynak dijital bilgiler ışığında hakkımızda karalama kampanyası başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
Deşifre olan trol ağı çetesinin 1 numarası olan şahsın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının tespit edilmesi ayrıca manidardır. Öyle ki rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.
Düştükleri çukurdan zirveye taş atmaya çalışan zavallılardan, senaristlerinden, yalan siyasetinden medet umanlardan ve terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız.

#Turgut Altınok
#Ankara
#CHP
#trol
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