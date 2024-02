Turgut Altınok'tan amatör kulüplere her yıl 250 bin TL'lik nakdi destek: Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda amatör spor kulüplerine her yıl 250 bin TL’lik nakdi destekte bulunacaklarının da müjdesini verdi.

“Çocuklarımız Keçiören’de göreve başladığımda başkanım bize halı saha yap dediler. Allah nasip etti seçildik. O çocuklarımızı hemen bir halı saha sahibi yaptık. Daha sonra bu tesislerin sayısını çoğalttık. Halı sahalar ücretliydi. Bu defa dedim ki halı sahalar ücretsiz. Şu an Keçiören’imizdeki halı sahalarımızın yüzde 99’u ücretsiz. Hiçbir ücret ödemeden bu halı sahalardan istifade ediyorlar.”

“Dünyanın her yerinden kamp yapmaya spor kulüpleri gelecek”

Etlik’teki yüzme havuzunun Türkiye'de başka bir örneği olmadığını ifade eden Altınok, “Bilkent, Hacettepe, Ankara ve ODTÜ Üniversitelerinin takımları ve yüzme federasyonumuzun bütün elemeleri, seçmeleri, yarışmaları yapılıyor. Şu an stadyumumuzun inşaatı tam gaz devam ediyor. Allah nasip ederse amatör spor kulüplerimizin maçlarını yapacağı sahayı, binalarını ve sosyal tesislerini yapacağız. Her kulübe de oradan bir yer vereceğiz. Ankara'da belli başlı federasyonlarımızın müdürlük binalarını da yapacağız. Burada takımlar çalışacak. Sosyal tesisleri olacak. Dünyanın her yerinden kamp yapmaya spor kulüpleri gelecek. Uluslararası yarışmalar, turnuvalar Ankara'da yapılacak. İlçelerimize de çok sayıda spor merkezi yapacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik edeceğiz.” sözlerini kullandı.