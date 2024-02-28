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Turgut Altınok'tan amatör kulüplere her yıl 250 bin TL'lik nakdi destek: Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, amatör spor kulüplerine her yıl 250 bin TL’lik nakdi destekte bulunacaklarının müjdesini verdi. Spora çok destek vereceklerinin altını çizen Altınok, "Cumhuriyetimizin, devletimizin başkenti Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız." dedi. Keçiören'deki halı sahaların yüzde 99'unun ücretsiz olduğuna da dikkati çeken Altınok, devam eden projeler tamamlandığında dünyanın her yerinden spor kulüplerinin Ankara'ya kamp yapmaya geleceğini aktardı.

Semih Bozkuş
19:13 - 28/02/2024 Wednesday
Güncelleme: 19:21 - 28/02/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Turgut Altınok'tan Ankara'da spora tam destek.
Turgut Altınok'tan Ankara'da spora tam destek.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Amatör Spor Kulüplerine Destek Programı’na katıldı.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda amatör spor kulüplerine her yıl 250 bin TL’lik nakdi destekte bulunacaklarının da müjdesini verdi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Destek Programı’na katılan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak ilçede faaliyet gösteren 27 amatör spor kulübüne 50’şer bin TL nakdi destek verdiklerini açıkladı.

"Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda amatör spor kulüplerine olan desteklerinin süreceğini de belirten Altınok, “Büyükşehir'de de 250 bin lira destek vereceğiz. Öyle lafla değil. Ne diyorsak o. Sonra yan yattı, çamura battı diye bir şey yok. Amatör spor kulüplerimizi, alacağımız yeni otobüs ve minibüsler ücretsiz taşıyacak. Spora çok destek vereceğiz. Cumhuriyetimizin, devletimizin başkenti Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız. Keçiören’imize 11 adet kapalı spor salonu kazandırdık, kazandırıyoruz. İlçemizde spor faaliyetleri artacak.” diye konuştu.

"Keçiören'deki halı sahaların yüzde 99'u ücretsiz"

Keçiören’deki halı sahaların birçoğunu ücretsiz olarak hizmete sunduklarını söyleyen Altınok şöyle konuştu:

“Çocuklarımız Keçiören’de göreve başladığımda başkanım bize halı saha yap dediler. Allah nasip etti seçildik. O çocuklarımızı hemen bir halı saha sahibi yaptık. Daha sonra bu tesislerin sayısını çoğalttık. Halı sahalar ücretliydi. Bu defa dedim ki halı sahalar ücretsiz. Şu an Keçiören’imizdeki halı sahalarımızın yüzde 99’u ücretsiz. Hiçbir ücret ödemeden bu halı sahalardan istifade ediyorlar.”

“Dünyanın her yerinden kamp yapmaya spor kulüpleri gelecek”

Etlik’teki yüzme havuzunun Türkiye'de başka bir örneği olmadığını ifade eden Altınok, “Bilkent, Hacettepe, Ankara ve ODTÜ Üniversitelerinin takımları ve yüzme federasyonumuzun bütün elemeleri, seçmeleri, yarışmaları yapılıyor. Şu an stadyumumuzun inşaatı tam gaz devam ediyor. Allah nasip ederse amatör spor kulüplerimizin maçlarını yapacağı sahayı, binalarını ve sosyal tesislerini yapacağız. Her kulübe de oradan bir yer vereceğiz. Ankara'da belli başlı federasyonlarımızın müdürlük binalarını da yapacağız. Burada takımlar çalışacak. Sosyal tesisleri olacak. Dünyanın her yerinden kamp yapmaya spor kulüpleri gelecek. Uluslararası yarışmalar, turnuvalar Ankara'da yapılacak. İlçelerimize de çok sayıda spor merkezi yapacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik edeceğiz.” sözlerini kullandı.


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#Amatör Spor Kulüpleri
#Destek
#Ankara
#Keçiören
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