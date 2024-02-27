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Turgut Altınok'tan Başkentlilere yüzde 50 su indirimi müjdesi: Ankara'nın suyu içilecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde suda indirim yapılacağını söyledi. Altınok, “Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" dedi. Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park’ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını da belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
22:26 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Turgut Altınok, 31 Mart'tan sonra Ankara'da suda yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.
Turgut Altınok, 31 Mart'tan sonra Ankara'da suda yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Keçiören’de düzenlenen 'Kırıkkaleliler Buluşması' programına katıldı. Dernek üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Altınok, “Makamlar, mevkiler gelip geçici, baki olan insan olmaktır. Vakit Ankara vaktidir. Keçiören Belediye Başkanlığı tecrübem var. Bir gece kondu şehrinden, turizm kenti haline geldi. Kale, kule, teleferiğimiz yan yana." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine kıyasla, Keçiören Belediyesi’nin bütçesinin 45’te 1 oranında olduğunu hatırlatan Altınok, Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazla eser yaptıklarını sözlerine ekledi.

Altınok, Ankara'da trafik sorunun arttığına da işaret ederek şöyle konuştu:

Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara’sıdır. Ankara’mızın ışığı söndü. Kızılay'da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt'taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."

'31 MART SONRASI SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM”

Ankara’nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, “Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda Türkiye'de başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten, Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. 'Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?' Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" ifadelerini kullandı.

“ANKA PARK HİZMETE ALINACAK”

Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park’ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belitti. Altınok, Atatürk Orman Çiftliği'ni yeniden eski ruhuna kavuşturacaklarını belirterek, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" sözlerine yer verdi.


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#Ankara
#İçme Suyu
#İndirim
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