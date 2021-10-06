​Turizm çetesine darbe

ABDULLAH SARİCA
Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere kan kusturan çetelere yönelik 9 ilde eş zamanlı “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu gerçekleştirildi. Turizm sezonu öncesi 21 Mayıs’ta 8 ilde gerçekleştirilen “Sahil Rüzgarı” operasyonundan sonra KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla’da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
- “Sahil Rüzgarı-2” kod adı verilen operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yağma”, “tefecilik”, “tehdit” ve “silah kaçakçılığına muhalefet” suçlarından 186 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 143 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, bin 875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.