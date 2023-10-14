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Turizme ‘atık su’ geliri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllık gelirleri artırılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilecek gelirler Bakanlığa aktarılacak. Bakanlığın hâlihazırda işlettiği arıtma tesislerinden geçen yıl 48 milyon 102 bin TL, bu yılın ilk 9 ayında ise 44 milyon 144 bin TL gelir elde edildi.

Uğur Duyan
04:00 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllık gelirleri artırılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilecek gelirler Bakanlığa aktarılacak. Bakanlığın hâlihazırda işlettiği arıtma tesislerinden geçen yıl 48 milyon 102 bin TL, bu yılın ilk 9 ayında ise 44 milyon 144 bin TL gelir elde edildi.

İKİ BELEDİYE İLE PROTOKOL İMZALANDI

Bunlara ek olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle imzalanan protokol gereğince Serik bölgesindeki atık su bedelinin tamamı 20 yıl boyunca Bakanlığa aktarılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle de benzer bir protokol yapıldı. Torba bölgesindeki atık su bedelinin tamamı 27 yıl boyunca Bakanlığa aktarılacak. Bu yıl öngörülen 1 milyar 224 milyon TL gelir de döner sermayeye kalacak. Kemer’deki atık su arıtma tesisi faaliyete geçtikten sonra elde edilecek gelir de döner sermayeye verilecek. Geliri artırmak için bakanlık bünyesinde daha fazla atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisi kurulacak.

Plaj kiralarından 2,5 milyon lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işlettiği plajların kirası da döner sermayeye katkı sağlayacak. Bakanlık tarafından hâlihazırda 5 adet halk plaj işletiliyor. Bu plajlardan sadece bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 528 bin TL gelir elde edildi.



#Turizm
#Ekonomi
#TBMM
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