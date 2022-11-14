Gündem Türk dünyasında üçlü format
ANKARA

Türk dünyasında üçlü format

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasında ilişkileri örecek alt mekanizmalar geliştiriliyor. Dışişleri, ticaret ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliği ve koordinasyonu hızlandırarak, olası sorunları hızla çözecek mekanizmalar kuruluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk dünyasında üçlü format
Arşiv

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasında ilişkileri örecek alt mekanizmalar geliştiriliyor. 9’uncu zirvesini hafta içi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapan teşkilatta, Türkiye’nin girişimleriyle alt düzeyde de adımlar atılıyor. Dışişleri, ticaret ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliği ve koordinasyonu hızlandırarak, olası sorunları hızla çözecek mekanizmalar kuruluyor. Bu çerçevede bakanlar düzeyinde üçlü formatlar oluşturuluyor. Bunlardan ilki Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında dışişleri, ticaret ve ulaştırma alanında kuruldu. Bunu Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasındaki üçlü format izledi. İlgili ülkelerden dışişleri ve ulaştırma bakanlarının bulunduğu formatlara yakın dönemde enerji bakanlarının da dahil olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı: Tarafıma verilmesinden şeref duyuyorum
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı: Tarafıma verilmesinden şeref duyuyorum
Burası Alpler değil Türkiye

Burası Alpler değil Türkiye

Karadeniz'in gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor.
Büyük indirim başladı

Büyük indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​Tire'de esrarengiz yangınlar yeniden başladı.

İstiklal Caddesine gelme ve bombayı bırakma anları.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

​Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.