Türk dünyasında üçlü format

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasında ilişkileri örecek alt mekanizmalar geliştiriliyor. 9’uncu zirvesini hafta içi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapan teşkilatta, Türkiye’nin girişimleriyle alt düzeyde de adımlar atılıyor. Dışişleri, ticaret ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliği ve koordinasyonu hızlandırarak, olası sorunları hızla çözecek mekanizmalar kuruluyor. Bu çerçevede bakanlar düzeyinde üçlü formatlar oluşturuluyor. Bunlardan ilki Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında dışişleri, ticaret ve ulaştırma alanında kuruldu. Bunu Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasındaki üçlü format izledi. İlgili ülkelerden dışişleri ve ulaştırma bakanlarının bulunduğu formatlara yakın dönemde enerji bakanlarının da dahil olması öngörülüyor.

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