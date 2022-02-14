Gündem Türk F-16ları Yunanistana gidiyor
BALIKESİR

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir’de konuşlu bulunan 192’nci Kaplan Filo katılacak.

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Haber Merkezi İHA
Türk F-16ları Yunanistana gidiyor
Geçen yıl Portekiz’de yapılan 50’den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye’de Konya'da gerçekleştirilmişti.

Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren "Tiger Meet" (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan’da yapılacak. Geçen yıl Portekiz’de yapılan 50’den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye’de Konya'da gerçekleştirilmişti.

İHA

NATO’nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan’ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak. Türkiye’den tatbikata, Balıkesir’de konuşlu bulunan 192’inci Kaplan Filo katılacak.

İHA

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci, Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak.

Tatbikatta, F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18 Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.

Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında boy gösterdi
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Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında boy gösterdi
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk F-16 savaş uçakları, Polonya Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığında, NATO'nun 'Hava Polisliği' misyonu çerçevesinde görev yapıyor. Türk F-16'ları, Polonya'ya ait C-295M Casa askeri kargo uçağıyla beraber uçtu. Uçuşun amacının NATO iş birliği yoluyla becerileri ve yeteneklerini geliştirmek olduğu ifade edildi.


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