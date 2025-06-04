Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'nda çalışmalar son aşamaya yaklaştı

Musul'un yeniden imarında Türk şirketleri önemli roller üstlendi. Kentin altyapı, yatırım ve kalkınma projeleri arasında öne çıkan Musul Uluslararası Havalimanı'nın inşası da iki Türk şirketi olan TAV İnşaat ve 77 İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirildi.