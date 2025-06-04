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Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'nda çalışmalar son aşamaya yaklaştı

Türk şirketlerinin inşasını üstlendiği Musul Havalimanı'nda çalışmalar son aşamaya yaklaştı

13:144/06/2025, Çarşamba
AA
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Türk şirketi tarafından onarımı devam eden Musul Uluslararası Havalimanındaki çalışmalar devam ediyor.
Türk şirketi tarafından onarımı devam eden Musul Uluslararası Havalimanındaki çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın Ninova iline bağlı Musul kentini ele geçirmesiyle kullanılamaz hale gelen ve iki Türk şirketi tarafından onarımı devam eden Musul Uluslararası Havalimanındaki çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların son aşamalarına geldiği havalimanı kentten geçen Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Musul halkının kalkınma ihtiyacına önemli katkı sunacak.

Musul'un yeniden imarında Türk şirketleri önemli roller üstlendi. Kentin altyapı, yatırım ve kalkınma projeleri arasında öne çıkan Musul Uluslararası Havalimanı'nın inşası da iki Türk şirketi olan TAV İnşaat ve 77 İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Ninova Valisi Abdulkadir el-Dakhil, yaptığı açıklamada, Musul Uluslararası Havalimanı'nın yönetim anlaşmasını sonuçlandırmak için İGA ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



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