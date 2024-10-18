Türk STK'lar el uzattı

Lübnan’da ülkenin güneyinde gerçekleşen İsrail saldırıları nedeniyle başlayan kitlesel göç devam ediyor. Lübnan hükümeti göçmenlere barınma merkezi ve yardım sağlamakta yetersiz kalıyor. Göçmenlerin sokaklarda yaşam mücadelesi sürerken Türk STK’lar da bir kez daha yardım eli uzattı. Kızılay, İHH, Sadakataşı gibi kurumlar tonlarca yardımı burada dağıtmaya devam ediyor.





BİRÇOK NOKTADA DAĞITILIYOR

Göçmenlerin sokaklarda yaşam mücadelesi sürerken Türk STK’lar da bir kez daha yardım eli uzattı. Kızılay, İHH, Sadakataşı gibi kurumlar tonlarca yardımı burada dağıtmaya devam ediyor. Kızılay görevlileri Beyrut merkezde geçici barıma merkezi olarak tahsis edilen bir okulda göçmenlere 500 koli hijyen malzemesi, gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı. Türk Kızılay Lübnan Ekip Başkanı Ferhat Sürmeli Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Türk-Kızılay Lübnan İnsan Yardım Operasyonu kapsamında Türkiye'den sevk edilen insan yardım malzemelerini Lübnan'ın belli birçok noktasında dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye'den toplam 12 bin battaniye, 800 gıda kolisi ve bin adet hijyen kolisi sevk edildiğini kaydeden Sürmeli şunları anlattı: “Şu anda yerlerini terk eden, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Lübnanlılara Türkiye'den gönderilen insan yardım malzemelerini dağıtmaya devam ediyoruz. Lübnan Kızılhaçı ile birlikte ihtiyaçlara göre ilaç dağıtımı, yemek dağıtımı gibi faaliyetlerimiz de planlanıyor. Türk Kızılay olarak buradaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gerekirse Türkiye'den sevk ederek gerekirse yerelden sahadan temin ederek savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine bağışçımızın şefkat eline ulaştırmaya devam edeceğiz.”





48 MİLYON AVRO TOPLANABİLDİ

Öte yandan Uluslararası kamuoyunun Lübnan'a maddi desteği, beklenin çok gerisinde seyrediyor. Birleşmiş Milletler, Lübnan halkı için ivedilikle 390 milyon avro gerektiğini duyurdu. Ancak şimdiye kadar sadece 48 milyon avro yardım toplanabildi.











