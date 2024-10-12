Fransa Lübnan için harekete geçiyor

Konferansa Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası ve bölgesel sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bildirildi. Fransa Başbakanı Macron’un inisiyatifinde gerçekleşecek olan konferansta, uluslararası kamuoyunu Lübnan halkını korumak ve acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için birlik olmaya çağırılacağı aktarıldı. Paris yönetiminin ayrıca, ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesi için Lübnan’ın güneyinde yerinden edilen 60.000 kişinin bölgeye geri dönüşünü sağlamayı ve İsrail’in kuzeye yönelttiği roket atışlarını durdurmayı da hedeflediği kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuya dair yaptığı açıklamada, “İki bine yakın ölüme sebep olan İsrail saldırılarına karşın Lübnanlı politikacıları ülkelerini korumak için sorumluluklarını üstlenmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu. Macron da 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılarını acilen durdurmasını talep etmişti.