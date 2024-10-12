Fransa Lübnan için harekete geçiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından 24 Ekim’de Lübnan halkına destek olmak için uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurdu.
Konferansa Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası ve bölgesel sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bildirildi. Fransa Başbakanı Macron’un inisiyatifinde gerçekleşecek olan konferansta, uluslararası kamuoyunu Lübnan halkını korumak ve acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için birlik olmaya çağırılacağı aktarıldı. Paris yönetiminin ayrıca, ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesi için Lübnan’ın güneyinde yerinden edilen 60.000 kişinin bölgeye geri dönüşünü sağlamayı ve İsrail’in kuzeye yönelttiği roket atışlarını durdurmayı da hedeflediği kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuya dair yaptığı açıklamada, “İki bine yakın ölüme sebep olan İsrail saldırılarına karşın Lübnanlı politikacıları ülkelerini korumak için sorumluluklarını üstlenmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu. Macron da 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılarını acilen durdurmasını talep etmişti.
Kudüs Gücü'nün Lübnan ayağı sorguda
İran Devrim Muhafızları (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, İran'ın başkenti Tahran'da "ihanet" şüphesiyle sorguya alındığı iddiasına bağlantılı olarak yeni iddialar ortaya atılıyor. Middle East Eye'ın (MEE), DMO yetkililerine dayanarak dün yayınladığı habere göre, Kaani'den sonra Kudüs Gücü'nün Lübnan'dan sorumlu diğer tüm komutanları da sorguya alındı. Buna karşılık İsrail medyası da Kaani'ye ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Jarusalem Post gazetesinin haberine göre, Kaani'nin hala Beyrut'ta olduğu öne sürüldü. Hizbullah kaynakları ise Sky News'e yaptıkları açıklamada, üst düzey örgüt liderlerinin öldürülmesine sebep olan ihlallerin yüzde 100 İran kaynaklı olduğunu ifade etti.