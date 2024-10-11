Fransa Barış Gücü askerlerini vuran İsrail'den izahat istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Artından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere Lübnan'da yaşanan dram da gündemimizde yer aldı. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum. İsrail'e artık 'dur' denilmeli. 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulması şarttır. Filistin devletini tanıma çağrısını burada tekrar hatırlatıyorum." dedi.