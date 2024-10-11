Fransa Barış Gücü askerlerini vuran İsrail'den izahat istedi

Soykırımcı İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, ülkesinin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef alan 'kasıtlı saldırıları' nedeniyle izahat vermek için Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yapılan açıklamada, "Saldırıları kınıyoruz, İsrail makamları bir açıklama yapmalı." denildi.
Barış Gücü askerleri yaralandı
Açıklamada, İsrail'in, UNIFIL'e yönelik Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde düzenlediği yeni saldırıda birinin durumu kritik olmak üzere iki barış gücü askerinin yaralandığı kaydedildi.
İsrailli Büyükelçiden izahat istendi
Açıklamada, bütün devletlerin barış gücü askerlerini korumak zorunda olduğu kaydedildi.
Bölgedeki tüm tarafların bu zorunluluğa uyması talep edilen açıklamada, tarafların ayrıca UNIFIL'in görevini yerine getirmesine olanak tanımaları ve UNIFIL'in hareket özgürlüğüne saygı göstermeleri istendi.
Açıklamada, bölgedeki saldırıların sona ermesi çağrısına yer verildi.
Soykırımcı İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı
UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.
Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.