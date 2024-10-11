Terör Örgütü İsrail'in Gazze'de başlattığı 'sürgün planının' detayları neler?

İsrailli askeri yetkililerle yapılan görüşmelere dayanan bir rapora göre İsrail ordusu, aylarca sürebilecek bir kuşatmanın ardından Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli nüfusu etnik olarak bölgeden tehcir edecek bir planı yürürlüğe koyuyor.





Emekli Tümgeneral Giora Eiland tarafından tasarlanan plan, “kapalı askeri bölge” kurmak için Gazze'nin kuzeyindeki 400 bin Filistinliyi bölgeden sürmeyi amaçlıyor.





Eylül ayında bir İsrail televizyon kanalında duruyulan “generalin planı”, kuzey Gazze'nin etnik temizliğe tabi tutulması çağrısında bulunuyor ve kalanların açlıkla karşı karşıya kalacağı tehdidini içeriyor.





Eiland geçen ay yaptığı açıklamada “Yapılacak en doğru şey, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan yaklaşık 300.000 sakini bilgilendirmektir... Size bölgeyi terk etmenizi emrediyoruz” dedi ve ekledi:





“Bir hafta içinde kuzey Gazze Şeridi'nin tamamı askeri bölge haline gelecek”

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde Cuma günü yayınlanan bir habere göre İsrail ordusu şu anda Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampında planın “küçültülmüş” bir versiyonunu uyguluyor.





Ordu Cebaliye'ye yönelik saldırısını Cumartesi günü başlattı. Yoğun nüfuslu bölge bir haftadır kuşatılmış durumda ve on binlerce insanın mahsur kaldığı bölgeye yiyecek ve su girmiyor.





Habere göre, “generalin planı” Cebaliye ve yakınlardaki Beyt Banun ve Beyt Lahiye'deki nüfusu güneye kaçmaya zorlayacak koşullar yaratmayı amaçlasa da, çoğu insan şimdiye kadar evlerini terk etmeyi reddetti.





Bölgedeki Filistinliler aylardır Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını söylüyor

Raporda, kuşatma da dahil olmak üzere kuzeydeki saldırının, ordunun geçen yıl gerçekleştirdiği baskınlardan farklı olduğu ve birkaç ay sürebileceği belirtildi.





Yedioth Ahronoth'a konuşan bir İsrail ordu sözcüsü “Operasyonda şu ana kadar 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdik, ancak burada birkaç ay boyunca kesintisiz operasyon yapmaya da hazırız” dedi.





Haaretz gazetesinde Cuma günü yayınlanan bir analiz yazısında gazeteci Amos Harel, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarının iki amacı olduğunu söyledi.





Harel, “162. Tümen tarafından yürütülen operasyonun ilan edilen amacı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminden çekildiği aylarda yeniden toparlanan Hamas'ın askeri yapılanmasını çökertmektir” dedi.





Harel, operasyonun “kamuoyunda sadece üstü kapalı olarak belirtilen” bir diğer amacının da bölgeyi Filistinli sivillerden boşaltmak olduğunu sözlerine ekledi.





Harel, bu girişimlerin “İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gelecek planları ve özellikle de uzun süreli bir işgal ve yerleşim projesinin yenilenmesini sağlamak için aşırı sağcı kesim tarafından tasarlanan girişimler açısından büyük önem taşıdığını” kaydetti.





İsrail 2005 yılında Gazze'den çekilerek bölgedeki 21 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 8.000 Yahudiyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirmişti.





7 Ekim'den bu yana aşırı sağcı gruplar ve milletvekilleri Gazze'deki Yahudi yerleşimleri yeniden kurma planlarından bahsetmektedir.









Kapana kısılmış, kuşatılmış

Cebaliye mülteci kampı sakinleri Middle East Eye'a (MEE) yaptıkları açıklamada bir haftadır Gazze'nin kuzeyindeki evlerinde mahsur kaldıklarını söyledi.





Bölge sakini Abid Ali Perşembe günü MEE'ye verdiği demeçte “Hava saldırıları ve rastgele mermi sesleri duyuyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.





"Askerler aniden tüm bölgeye girdiler ve Cebaliye'den tüm çıkışları kapattılar. Dışarı çıkan insanlar vurularak öldürüldü, cesetleri sokaklarda kaldı. Ne ambulans ne de sivil savunma onlara ulaşamadı."





Bu haftanın başlarında İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki üç hastane olan Kemal Udvan, El Avde ve Endonezya Hastanesi için tahliye emri çıkararak hastaneleri terk etmeleri için bir gün süre verdi.





Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ordu, hastaneleri terk etmemeleri halinde “yıkım, öldürme ve tutuklama ve El Şifa hastanesi ile aynı kaderi paylaşacakları” tehdidinde bulundu.





Bakanlık, İsrail güçlerinin Beyt Lahiye'deki Kemal Udvan hastanesini kuşattığını ve yakında yakıtının tükeneceği uyarısında bulunduğunu bildirdi.





Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye Drop Site News'e yaptığı açıklamada hastaneden çıkmayacağını söyledi.





Ebu Safiye, “Hastalar olduğu sürece buradan ayrılmayacağım” dedi ve ekledi: “Soykırım başladığından beri buradayım ve halkıma yardım etmeye devam etmeye kararlıyım.”









Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçleri ile topraklarını savunan Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Perşembe günü Cebaliye'deki Saftavi kavşağı yakınlarında İsrail askeri aracının imha edildiği büyük çaplı bir saldırıya ait video yayınladı.





İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada Cebaliye'de üç yedek askerin el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında öldüğünü duyurdu. Yedioth Ahronoth'a göre son günlerde özellikle EYP'ler nedeniyle çok sayıda asker daha yaralandı.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre geçen yılın Ekim ayından bu yana Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı Çarşamba akşamı 42 bini aştı.



