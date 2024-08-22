Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan Brüksel’e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdellaty ile Kahire’de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Amerika'nın İsrail'in yaptığı kötülüğü arkadan süpürmeye çalışmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, "İsrail öldürmeye başlıyor sonra bize geliyor, 'diğer taraflara söyleyin savaşa girmesinler.' İsrail, İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor. Yine 'müdahale edin, müdahil olmasınlar.' Şimdi yine aynı şekilde Hamas'ın liderini şehit edip aynı şekilde ABD aracılığı ile temas kurmak istiyorlar... Arkadaşlar bu artık sürdürülebilir değil. İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması kabul edilebilir değil. Artık. tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge artık daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum." diye konuştu.