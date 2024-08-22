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Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan Brüksel’e gidecek

Türkiye, 29 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi. Avrupa Birliği'nden 5 yıl sonra gelen davet AB’nin diyalog arayışı olarak değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere Brüksel’e gitmesi öngörülüyor.

12:28 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gymnich marjında gerçekleştirilecek görüşmelere Türkiye'nin de katılacağı yönünde AB kaynaklarında yer alan haberleri sorması üzerine durum hakkında bilgi verdi.

Keçeli, AB tarafının Türkiye'ye davette bulunduğunu ve bu aşamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelere katılmak için Brüksel'e gitmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Sözcü Keçeli, bu davetin olumlu karşılandığını ve AB'nin bir "diyalog arayışı" olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu olumlu yaklaşımın Gymnich toplantıları ile sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Keçeli, şöyle devam etti:

"İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir, öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır."

Keçeli, Türkiye'nin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyaset, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Türkiye 5 yıl aradan sonra davet edildi

Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği Gymnich toplantıları, AB Dışişleri Bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi ortam sağlanmasını amaçlıyor.

Gymnich toplantıları, AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak, üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı oluyor. Toplantılar, AB'nin ortak dış politika hedeflerini belirlemek ve uygulamak için kritik platform sunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail’in sahipleri artık tasmasını eline alıp sahip çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdellaty ile Kahire’de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Amerika'nın İsrail'in yaptığı kötülüğü arkadan süpürmeye çalışmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, "İsrail öldürmeye başlıyor sonra bize geliyor, 'diğer taraflara söyleyin savaşa girmesinler.' İsrail, İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor. Yine 'müdahale edin, müdahil olmasınlar.' Şimdi yine aynı şekilde Hamas'ın liderini şehit edip aynı şekilde ABD aracılığı ile temas kurmak istiyorlar... Arkadaşlar bu artık sürdürülebilir değil. İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması kabul edilebilir değil. Artık. tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge artık daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum." diye konuştu.

#Avrupa Birliği
#Hakan Fidan
#Öncü Keçeli
#Gymnich Toplantıları
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