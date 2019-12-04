Türkiye iyi bir müttefik ve öyle kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD’nin Türkiye’yle iyi bir ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyledi. Uzun süre Suriye’nin sınırlarında kaldıklarını ve artık çekildiklerini kaydeden Trump, Türkiye’yi sevdiğini ve Türkiye’nin iyi iş çıkardığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden Trump, “Türkiye (NATO’da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak” diye konuştu.

RUSYA VE ÇİN’DEN ALABİLİRLER

Trump, “Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi” diyerek, Türkiye’nin operasyondaki önemli rolünü vurguladı. Trump, Türkiye’nin savaş uçağı için Rusya veya Çin’e yönelebileceğine dikkati çekti. S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret eden Trump, “Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak. Bunu yapmak istemiyorlar. Dünyadaki en iyi savaş uçaklarını almak istiyorlar. Çok sayıda almak istiyorlar ve halihazırda milyarlarca dolar koydular” ifadesini kullandı.

NATO’YU KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Türkiye de ‘onun beyin ölümü gerçekleşti’ şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Macro’nun ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ açıklaması oldukça saygısızca” Macron’un açıklaması ittifakın 28 üyesi açısından çok nahoş. NATO’yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca” diyerek, NATO’ya Fransa’dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke olmadığını söyledi.

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SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAMALIYIZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyonunu durdurduğunu belirterek, “Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız” dedi. Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, bunun için sınıra bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Stoltenberg, “Türkiye DEAŞ’la mücadelemizde aşırı derecede önemli bir ülkeydi. DEAŞ’ın yenilmesi Türkiye’deki üsler kullanılmadan mümkün olamazdı” diye konuştu.

Macron’u DEAŞ’la iğneledi

Görüşmede ABD’nin çok sayıda DEAŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, “Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar.” ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra Macron’a dönüp, “Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz.” dedi.